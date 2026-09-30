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Diyarbakır'da erkekler kadın cinayetlerine karşı yürüdü, son ayda 4 kadın katledildi

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Diyarbakır'da DEM Parti İl Başkanlığı öncülüğündeki yürüyüşte erkekler, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı Karanfil Parkı'na kadar yürüdü. Milletvekili Mehmet Kamaç, son bir ayda Diyarbakır'da 4 kadının katledildiğini, bunların rakam değil can olduğunu söyledi.

Diyarbakır'da erkekler, kadın cinayetlerine ve kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş gerçekleştirdi.

Dem Parti İl Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen yürüyüşe katılanlar, DEM Parti Bağlar İlçe Başkanlığı önüne toplandı.

Katılımcılar ellerinde taşıdıkları "Kadını öldüren erkeklikten utanıyoruz", "Sessizliği boz", "Değişime kendimizden başlıyoruz" yazılı pankartlarla Karanfil Parkı'na kadar yürüdü.

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç, burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kadınlara şiddet uygulanmasına ve kadınların öldürülmesine karşı olduklarını söyledi.

Her yıl birçok kadının hayattan koparıldığını ifade eden Kamaç, "Son bir ayda Diyarbakır'da 4 kadın katledildi. Hepinizin dikkatini çekeriz ki bunlar birer rakam değil, bunlar birer can." dedi.

Kamaç, kadınların yaşamın öznesi olduğunu belirterek, "Kadın bu toplumda siyasette, ekonomide, ticarette, sanatta var olmuş ve var olacak. Bu kadim şehir Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Kadın katliamlarına karşı hep birlikte kadınıyla, erkeğiyle birlikte mücadele edelim." ifadelerini kullandı.

Yürüyüşe, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Serhat Eren, DEM Parti İl Başkanı Yunus Muratakan, bazı belediye başkanları, belediye personeli ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile partililer katıldı.

Grup, basın açıklamasının ardından dağıldı.

Kaynak: AA
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