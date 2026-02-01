Haberler

Diyarbakır'da el yapımı patlayıcıyla emniyete yönelik düzenlenen saldırı girişimine ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik el yapımı patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırı girişimine ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı, 2'si tutuklandı.

Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırı girişimine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'sinin tutuklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 25 Ocak saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü ana hizmet binası yerleşkesine yönelik el yapımı patlayıcı kullanılarak gerçekleştirilen saldırı girişimiyle ilgili güvenlik birimlerince çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Emniyet birimlerimizdeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, 1 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştır.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini hedef alan hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyecek, kamu düzeninin korunması ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla tüm tedbirler kararlılıkla uygulanmaya devam edilecektir."

Kaynak: AA / Ahmet Kaplan - Güncel



