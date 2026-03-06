Haberler

Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayan aday sürücüye 200 bin lira ceza uygulandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da devriye gezen motosikletli polislerin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsü Y.C.B., 200 bin lira ceza ile yüz yüze kaldı. Sürücünün aday sürücü olduğu ve motosikletle 12 kilometre boyunca kovalandığı belirtiliyor.

Diyarbakır'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 200 bin lira ceza uygulandı.

Merkez Bağlar ilçesinde devriye görevi yapan Motosikletli Polis Timleri, üzerinde cezai karşılığı 16 bin lira olan "abartı egzoz" bulunduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü Y.C.B. motosikletiyle kaçmaya başladı.

Sürücü yaklaşık 12 kilometrelik kovalamacanın ardından ekiplerce yakalandı.

Yapılan incelemede Y.C.B'nin aday sürücü olduğu belirlendi.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında "dur" ihtarına uymamaktan 200 bin lira ceza kesildi.

Ekipler, kural ihlalleri nedeniyle sürücünün belgesini daimi olarak iptal etti, 60 gün süreyle trafikten men edilen motosiklet yediemin otoparkına çektirildi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Donald Trump duymasın! İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor

İspanya, Türk kullanıcının yaptığı paylaşımı konuşuyor
Aslıhan Turan'ın otomobili ve çantası fiyatıyla gündem oldu

Onu görenler dönüp bir daha baktı! Hem arabası hem çantaları dillerde
Sri Lanka, ada açıklarında İran'a ait ikinci geminin olduğunu duyurdu

O ülke resmen ABD'ye konum verdi: İran gemisi burada
Özge Özpirinçci aldığı 'Ahlaksız teklif'i kahkahalarla anlattı: Ablacım bunu gerçekten benden mi istiyorsun?

Verdiği cevap olay oldu! Ünlü oyuncudan ahlaksız teklif itirafı
Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu

Avrupa'da uykular kaçtı! Meloni ülkesinin atacağı ilk adımı duyurdu
Trump, İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı

İran'ı nasıl katlettiğini Messi'nin yanında anlattı