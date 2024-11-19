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Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü Etkinliği Düzenlendi

Diyarbakır'da Dünya Diyabet Günü Etkinliği Düzenlendi
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Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla bilinçlendirme kampanyası düzenleyerek, hastalara ücretsiz kan şekeri ölçümü ve diyabet eğitimi sunuldu.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla bilinçlendirme kampanyası düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Doç. Dr. Mehmet Özel'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Obezite ve Diyabet Polikliniği ekibi, hastane ziyaretçilerine ücretsiz kan şekeri ölçümü hizmeti sundu ve diyabetle ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özel, diyabetin her geçen gün daha fazla insanı etkileyen küresel bir sağlık sorunu haline geldiğini belirtti.

Farkındalık etkinliklerinin toplumda bilinç oluşturmada önemli bir rol oynadığını aktaran Özel, hastane olarak bu hedefe büyük önem verdiklerini kaydetti.

Obezite ve Diyabet Polikliniği Sorumlusu Doç. Dr. İhsan Solmaz ise diyabetin hızla yaygınlaşan bir hastalık olduğunu ifade etti.

Erken teşhisin hastaların yaşam kalitesini korumada kritik bir rol oynadığını kaydeden Solmaz, "Diyabetin erken dönemde teşhisi ve uygun tedavi yönetimi, hastaların uzun vadeli sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte görev alan asistan hekimler ve hemşireler, diyabetle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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