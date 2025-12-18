Ateşlediği havai fişek elinde patladı; o anlar kamerada
Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesinde meydana geldi. Düğün sonrası bir kişi, elinde düzenekle havai fişek patlatmaya başladı. Havai fişeklerden 5'i gökyüzünde patlarken, 1'i elde patladı. Patlamanın ardından kişi, düzeneği yere atınca fişekler ateşlenmeye devam etti. Kısa süreli panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel