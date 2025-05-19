Diyarbakır'da Düğün Pastası Yerine Tescilli Burma Kadayıf Tercih Edildi

Diyarbakır'da Düğün Pastası Yerine Tescilli Burma Kadayıf Tercih Edildi
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Diyarbakır'da Düğün Pastası Yerine Tescilli Burma Kadayıf Tercih Edildi
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Diyarbakır'da dünyaevine giren Furkan Altunhan ve Sude Bucak çifti, klasik düğün pastası yerine 21 kattan oluşan tescilli burma kadayıfı tercih ederek göz doldurdu. Nikah merasimi, Vali ve bazı siyasilerin katılımıyla gerçekleşti.

Diyarbakır'da düğün pastası yerine 21 kattan oluşan tescilli burma kadayıf tercih edildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da dünyaevine giren çift, düğün pastası yerine 21 kattan oluşan kentin tescilli burma kadayıfını tercih etti.

Furkan Altunhan ve Sude Bucak çifti, merkez Bağlar ilçesindeki bir düğün salonunda dünyaevine girerek mutluluklarını akrabaları ve yakınlarıyla paylaştı.

Nikah merasiminde çiftin şahitliğini, Vali Murat Zorluoğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, Bağlar Kaymakamı İsmail Pendik, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Fidan ve 10 iş adamı yaptı.

Vali Zorluoğlu, çifte, "Yüce Allah, hem sizler hem aileleriniz hem de milletimiz için hayırlı evlatlar nasip etsin" dileklerinde bulundu.

Nikahın ardından genç çift, düğün pastalarını klasik düğün pastası yerine, 21 kattan oluşan kentin geleneksel, tescilli tatlısı burma kadayıf tercih etti.

Üzeri cevizle süslenen kadayıfı şerbet döküp kesen çift, daha sonra birbirlerine ikramda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN KILIÇ - Güncel
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