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Diyarbakır'da Trafik Kurallarını İhlal Edenler Dron ile Tespit Edildi

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Diyarbakır'da polis ekipleri, dron destekli denetimle trafik kurallarını ihlal eden sürücüleri tespit ederek cezai işlem uyguladı.

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da polis ekiplerince dron destekli yapılan uygulamada trafik kurallarını ihlal eden sürücüler tespit edildi.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde dron destekli denetim gerçekleştirildi.

Trafikte güvenliğinin sağlanması amacıyla ekiplerle yürütülen dron destekli denetimde trafik yoğunluğuna sebebiyet veren sürücüler başta olmak üzere ihlaller tespit edildi. Trafik kuralı ihlali yapan sürücüler hakkında cezai işlemler yapıldı.

Ekiplerin dron destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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