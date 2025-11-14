Haberler

Diyarbakır'da Diyabetli Çocuklara Moral Etkinliği

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Dünya Diyabet Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, diyabet tanılı çocuklar eğlenceli aktivitelerle moral buldu. Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri ve oyunlarla eğlenirken, sağlık profesyonelleri onlara diyabet yönetimi konusunda bilgilendirme yaptı.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, "Dünya Diyabet Günü" dolayısıyla çocuklara moral etkinliği gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hastanede tedavi gören diyabet tanılı çocuklar için farkındalık etkinliği düzenlendi.

Hastanenin Kadın Doğum ve Çocuk ek binasının 6. katında gerçekleştirilen etkinliğe, Dicle Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları da katılım sağladı.

Etkinlikte çocuklar palyaço gösterileri, boyama etkinlikleri, dans ve birebir oyunlarla gönüllerince eğlendi.

Çocuklar daha sonra gökyüzüne mavi balonlar bırakarak diyabet farkındalığına anlamlı bir katkı sundu.

Sağlık profesyonelleri tarafından aynı zamanda çocuklara ve ailelerine diyabet yönetimi, sağlıklı beslenme ve günlük takip konularında bilgilendirme yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, çocuklara yönelik düzenlenen farkındalık çalışmalarının önemli olduğunu belirtti.

Asiltürk, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağı diyabeti, doğru eğitim ve düzenli takip gerektiren bir süreçtir. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızın hem moralini yükseltiyor hem de ailelerin diyabet yönetimi konusunda bilinçlenmesini sağlıyor. Diyabetle mücadelede farkındalık, bilgilendirme ve destek en güçlü araçlarımızdır."

Kaynak: AA / Mehmet Sıddık Kaya - Güncel
