Diyarbakır'da Diş Kliniğine Silahlı Saldırıya 3 Tutuklama
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir diş kliniğine 9 Ağustos'ta düzenlenen silahlı saldırıya karıştığı belirlenen 3 şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da diş kliniğinin kurşunlanması olayına karıştığı tespit edilen 3 kişi gözaltı işlemlerinin ardından tutuklandı.
Yenişehir ilçesindeki bir diş kliniğine 9 Ağustos günü düzenlenen silahlı saldırıyı gerçekleştirilenlerin yakalanmasına yönelik polis ekipleri çalışma başlattı.
Bu kapsamda harekete geçen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, diş kliniğine kurşunlama olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K., M.E. ve M.V.A. isimli 3 şüpheliyi düzenledikleri operasyon sonucu gözaltına aldı.
Emniyetteki sorgu işlemlerinin ardından 3 şüpheli sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.