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Diş Kliniği Saldırısında 3 Şüpheli Tutuklandı

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Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde diş kliniğine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Yenişehir'de 9 Ağustos'ta diş kliniğinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğünce yürütülen kapsamlı çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K, M.E. ve M.V.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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