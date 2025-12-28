Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin boğarak öldürdükten sonra cesedini 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.
CEZAEVİNDEN ÇIKTI, DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BOĞDU
Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen 38 yaşındaki Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğarak öldürdü.
BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ
Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Okay Gür'ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.