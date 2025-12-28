Haberler

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü

Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını boğup boş araziye gömdü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü. Cesedi yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş bir araziye götürüp, gömdüğü tespit edilen Gür, gözaltına alındı.

  • 38 yaşındaki Okay Gür, cezaevinden tahliye olduktan sonra dini nikahla birlikte yaşadığı 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü.
  • Okay Gür, Rojda Yakışıklı'nın cesedini Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasına yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp gömdü.
  • Okay Gür, cinayet şüphesiyle yakalanarak gözaltına alındı ve Rojda Yakışıklı'nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Diyarbakır'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan şahıs, dini nikahla birlikte yaşadığı eşinin boğarak öldürdükten sonra cesedini 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

CEZAEVİNDEN ÇIKTI, DİNİ NİKAHLI EŞİNİ BOĞDU

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen 38 yaşındaki Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğarak öldürdü.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü

BOŞ ARAZİYE GÖMDÜ

Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü. 28 yaşındaki Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi.

Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü

GÖZALTINA ALINDI

Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Okay Gür'ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve fenomen Taner Çağlı gözaltına alındı

Eski Habertürk yöneticisi Veyis Ateş ve ünlü fenomen gözaltına alındı
Real Madrid'in resmi sitesi Arda Güler'i öve öve bitiremedi

Real Madrid'den göğsümüzü kabartan Arda Güler paylaşımı
Fethiyespor'dan Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün

Galatasaray maçına özel 3 bin kişilik tribün kuruyorlar
Yol kenarında kadın cesedi bulundu

Yol kenarında kan donduran manzara! Polisler tarafından bulundu
Futbolda bahis soruşturmasında aralarında Erden Timur'un da olduğu zanlıların emniyet işlemleri sürüyor

Soruşturmada sıcak saatler! İşte adliyeye sevk edilecekleri tarih
Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı

Korkunç kaza! Sahilde güneşlenenlerin gözü önünde çakıldı