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Diyarbakır'da 'Dijitalleşme ve Aile' Paneli Gerçekleşti

Diyarbakır'da 'Dijitalleşme ve Aile' Paneli Gerçekleşti
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Dicle Üniversitesi'nde Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştirilen panelde, dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkileri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Psikolog Dilan Koşik Berk ve Sosyolog Rengin Erkıran Fidanten konuşmacı olarak yer aldı.

Diyarbakır'da Dicle Üniversitesinde Anneler Günü dolayısıyla "Dijitalleşme ve Aile" konulu panel gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi bünyesinde faaliyet yürüten Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen panelde, dijitalleşmenin aile yapısı üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Panelde, Psikolog Dilan Koşik Berk ile Sosyolog Rengin Erkıran Fidanten konuşmacı olarak yer aldı.

Panelin sonunda, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat katkılarından dolayı Berk ve Fidanten'e teşekkür belgesi takdim etti.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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