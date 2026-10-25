Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardı

Diyarbakır'da Dicle Nehri kıyısında mahsur kalan 2 kişiyi itfaiye botla kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da Dicle Nehri kenarında piknik yapan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin botla ulaştığı 2 kişi güvenli bölgeye tahliye edildi; kurtarılanlar personele teşekkür etti.
DİYARBAKIR'da Dicle Nehri kenarında piknik yaparken su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kalan 2 kişi, itfaiye ekipleri tarafından botla kurtarıldı.
Olay, sabah saatlerinde Dicle Nehri kenarında meydana geldi. Piknik yapan 2 kişi, su seviyesinin yükselmesi üzerine mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalanlara botla ulaşan itfaiye ekipleri, 2 kişiyi güvenli bölgeye tahliye etti. Kurtarılan 2 kişi, itfaiye personeline teşekkür etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı