Diyarbakır'da Depremde Kaybedilenler İçin Mezarlık Ziyareti

Diyarbakır'da Depremde Kaybedilenler İçin Mezarlık Ziyareti
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Diyarbakır'da meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinde Yeniköy Mezarlığı'nı ziyaret ederek mezarları temizledi, dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde yakınlarını kaybedenler mezarlık ziyareti gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren merkez Bağlar ilçesindeki Yeniköy Mezarlığı'na geldi.

Mezar taşlarını temizleyen ziyaretçiler, yakınları için dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Bazı aileler, depremde hayatını kaybeden yakınları için gözyaşı döktü.

Merkez Bağlar ilçesinde 100 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı Hisami Apartmanı'nda eşini, kızını ve 2 oğlunu kaybeden İslam Yaman da mezarlığa gelerek dua etti.

Yaman, AA muhabirine, depremden yaklaşık 4 ay önce yıkılan binaya taşındığını söyledi.

Evde bir hafta kaldıktan sonra çalışmak için İstanbul'a gittiğini aktaran Yaman, şunları kaydetti:

"Aradan 3 ay geçtikten sonra 6 Şubat'ta bana gelen telefonla binanın yıkıldığını öğrendim. Tüm ailemi kaybettim. Biri kurtulur diye bekledim ama 2 oğlum, kızım ve eşimi en güzel yıllarında kaybettim. Her hafta ve bayramda burada olduğum müddetçe mezarlığa ziyarete geliyorum."

Kaynak: AA / Aziz Aslan - Güncel
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