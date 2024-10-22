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Diyarbakır'da Depremde Hasar Gören Bina Kontrollü Yıkımda Çöktü

Diyarbakır'da Depremde Hasar Gören Bina Kontrollü Yıkımda Çöktü
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde deprem sonrasında hasarlı 8 katlı bina, kontrollü yıkım işlemi sırasında aniden çöktü. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde depremde hasar gören 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden olup, 1'i boş 7 binanın yıkıldığı Diyarbakır'da, ağır hasarlı yapıların yıkım işlemleri sürüyor. Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki 8 katlı bina dün, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Çökmeyle birlikte çevreyi toz bulutu kapladı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber ve Kamera: Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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