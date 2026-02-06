Diyarbakır'da depremde yaşamını yitirenler anıldı

ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Diyarbakır Valiliği tarafından 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yılı nedeniyle anma programları düzenlendi. Programa, Vali Murat Zorluoğlu, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, kurum müdürleri, AFAD personeli ile gönüllü arama kurtarma ekipleri katıldı. AFAD İl Müdürlüğü Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Vali Murat Zorluoğlu, programda arama kurtarma çalışmalarında kullanılan araçları inceledi, AFAD İl Müdürü İlami Çakmak'tan bilgi aldı.

Burada konuşan Vali Zorluoğlu, "Millet olarak o büyük felaketin acısını derinden hissediyoruz. 53 binin üzerinde vatandaşımız depremlerde enkaz altında kalarak hayatlarını kaybetmiştir. Diyarbakır'da ağır hasarlı yapıların büyük bölümünde yıkım ve enkaz kaldırma süreci tamamlanmıştır. Hak sahibi vatandaşlar için Oğlaklı'da 13 bin 190 konut inşa edildi, yaklaşık 6 bin aile yeni konutlarında yaşamaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyaseti, bakanlıklarımızın, özellikle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın, TOKİ'nin ve AFAD'ın yoğun gayreti oldu" dedi.

AFAD İl Müdürü İlami Çakmak da, "Akredite edilmiş ekiplerimizle beraber deprem anında 678 personelle beraber toplam 6 enkaz alanına müdahale edilmiştir" dedi.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,