Diyarbakır'da damperi açık unutulan kamyon kamera direğini devirdi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde damperi açık bir şekilde seyreden hafriyat kamyonu KGYS kameralarının takılı olduğu direği devirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.