Diyarbakır'da Çocuk Kaçırmaya Teşebbüs Davası Başladı

DİYARBAKIR'da 9 yaşındaki H.A. adlı erkek çocuğu kaçırmaya çalıştığı suçlamasıyla tutuklanan Gökhan Kıratlı (28), hakkında açılan davanın ilk duruşmasında, "Çocuk karşıma çıktı, ben de çocuğu görünce sinirle tutup geri bıraktım. Onu bıraktıktan sonra bölgedeki esnaf karşıma dikilip beni yanlış anladılar, çocuğa karşı kötü bir niyetim yoktu" dedi.

Olay, 27 Ağustos'ta öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1'inci Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kıratlı, tişörtünden tuttuğu H.A.'yı zorla götürmeye çalıştı. Çocuğun ağlayarak 'Ağabey beni kurtar' dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), Kıratlı'ya müdahale etti. Çocuk, Gökhan Kıratlı'nın elinden kaçıp kurtuldu. Aslan'ın ise şüpheliye müdahale ederken attığı yumruğun parke standına denk gelmesiyle 2 parmağı kırıldı. 4 suçtan kaydı olduğu öğrenilen Gökhan Kıratlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla bir caminin bahçesinde yakalandı. Kıratlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Kıratlı hakkında hazırladığı iddianame, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kıratlı hakkında 'Çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın ilk duruşması, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada Kıratlı ile taraf avukatları hazır bulundu. Savunmasında karşısına çıkan çocuğu görünce tutup geri bıraktığını ileri süren Kıratlı, "Ben Bodrum'da çalışıyordum, olaydan yaklaşık 10 gün öncesine kadar Diyarbakır'a gelip mahkemeye çıkıp, adli kontrol kararıyla serbest kalmıştım. Daha öncesinden psikolojik olarak destek aldım, adliyeden çıktıktan sonra olay gerçekleşti. Çocuk karşıma çıktı, ben de çocuğu görünce sinirle tutup geri bıraktım. Onu bıraktıktan sonra bölgedeki esnaflar karşıma dikilip beni yanlış anladılar, çocuğa karşı kötü bir niyetim yoktu. Alkol bağımlılığım bulunmaktaydı, telefonumu camide unuttuğum için geri döndüğümde bulamadım, bundan öncesinde benzer şekilde çocuk kaçırma gibi eylemlerim olmamıştır. Çocuğu uzun süre sürüklemedim, ben Diyarbakır'ı bilmiyorum, orada depo olduğunu da bilmiyorum. Sadece bir ara sokağa geçiyorduk, esnaf müdahale edince o an kendime geldim. 'Sana ne, benim akrabam belki' diye cevap verdim, ben çocuğu takip etmedim. Kötü bir şey yapmak gibi bir niyetim yoktu, ben Diyarbakır'a geldiğimden beri 500 Evler civarında bulunan Haliliye Camisi'nde kalıyordum" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının da savunmalarının ardından Gökhan Kıratlı'nın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu nedeniyle suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu gerekçesiyle tutukluluğunun devamına karar verip, olaya müdahale ederek çocuğun kurtulmasını sağlayan esnaf Ahmet Arslan'ın da tanık olarak dinlenmesi amacıyla duruşmayı 19 Kasım'a erteledi.

Haber-Kamera: Seyfettin EKEN-Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR,