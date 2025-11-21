Diyarbakır'da Çocuk Kaçırmaya Teşebbüs Davası

DİYARBAKIR'da H.A.'yı (9) kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklanan Gökhan Kıratlı (28), hakim karşısına çıktı. Mahkeme , sanığın cezai ehliyetinin belirlenmesi için ek rapor istedi.

Olay, 27 Ağustos'ta Yenişehir Mahallesi Lise 1'inci Cadde'de meydana geldi. Gökhan Kıratlı, tişörtünden tutup zorla götürmeye çalıştığı H.A.'nın ağlaması ile çevredeki esnafa yakalandı. İnşaat malzemeleri satan Ahmet Aslan (42), çocuğun 'Ağabey beni kurtar' diye bağırmasıyla müdahalede bulundu. Çocuk kaçıp kurtulurken; Kıratlı, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından bir cami bahçesinde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

'KÖTÜ NİYETİM YOKTU'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kıratlı hakkında 'Çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. Davanın ilk duruşması, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık Kıratlı ve taraf avukatları katıldı. Esnaf Ahmet Aslan da duruşmada tanık olarak dinlendi. Duruşmada savunma yapan Kıratlı, psikiyatri yatışlarının bulunduğunu ve uyku sorunları yaşadığını belirterek, "Çocuk karşıma çıktı. Sinirle kolundan tuttum ve bıraktım. Esnaf beni yanlış anladı. Kötü niyetim yoktu" dedi.

'CEZAİ EHLİYET KONUSUNDA NET KANAAT OLUŞMADI'

Sanık hakkında yapılan ilk adli tıp muayenesinde; cezai ehliyeti konusunda net kanaat oluşmadığı belirtildi. Adli Tıp Şube Müdürlüğü, mevcut bulguların yeterli olmadığını, sanığın yeniden değerlendirilmesi gerektiğini mahkemeye bildirdi. Mahkeme heyeti, Kıratlı'nın Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde psikiyatri ve adli tıp uzmanlarınca ayrıntılı şekilde incelenmesine karar verdi. Mahkeme, ek raporun hazırlanması için duruşmayı 21 Ocak'a erteledi.