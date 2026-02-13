Haberler

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanığa hapis ve tahliye

9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanığa hapis ve tahliye
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da 9 yaşındaki H.A.'yı kaçırmaya çalıştığı öne sürülen Gökhan Kıratlı, mahkeme tarafından 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı, daha sonra cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

DİYARBAKIR'da H.A. (9) adlı erkek çocuğu kaçırmaya çalıştığı öne sürülen Gökhan Kıratlı (29), 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı ardından cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak tahliye edildi.

Olay, geçen yıl 27 Ağustos'ta öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi Lise 1. Caddesi'nde meydana geldi. Bir kişi, tişörtünden tuttuğu erkek çocuğu zorla götürmeye çalıştı. Bu sırada çocuğun ağlayarak 'Ağabey beni kurtar' dediği inşaat malzemeleri satan esnaf Ahmet Aslan (42), şüpheliye müdahale etti. Çocuk şüphelinin elinden kurtulurken, ihbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin Gökhan Kıratlı olduğunu tespit etti. Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'ndeki cami bahçesinde yakalanan Kıratlı, tutuklandı.

'PSİKOLOJİK SORUNLARIM VARDI'

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Gökhan Kıratlı hakkında hazırladığı iddianame, 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kıratlı hakkında 'Çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' suçundan 1 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır 26. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında; tutuklu sanık Gökhan Kıratlı ve taraf avukatları hazır bulunurken, mağdur çocuk H.A. ve ailesi katılmadı. Mahkemede, önceki duruşmada, sanığın akıl sağlığı için istenilen raporun geldiği belirtilerek, rapora göre ilgili maddeden yararlanamayacağına ilişkin tıbbi kanaate varıldığı ifade edildi. Sanık Kıratlı, "Öldürme ve tacize yönelik bir düşüncem yoktu, psikolojik sorunlarım vardı. Pişmanım, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı 'Çocuğa karşı cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya teşebbüs' 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı ardından cezaevinde geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi'ndeki törene damga vuran sözler
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var
Sosyal medyada infial yaratan yeni akım: Eş değiştirmeli yoga

Sosyal medyada infial yaratan "Eş değiştirmeli" akım
48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor

İngilizler Ferdi'nin yaptığını konuşuyor
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Victor Osimhen'in sıkıntısı ortaya çıktı

Sıkıntısı ortaya çıktı
Sağlık ocağından dinleme cihazı çıktı

Temizlik sırasında doktorların odasında bulundu! Polis hemen el koydu