Diyarbakır'da kar yağışı
Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle bir çırçır fabrikasının çatısı çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İki işçi son anda kurtuldu.
FABRİKA ÇATISI ÇÖKTÜ; O ANLAR KAMERADA
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle çırçır fabrikasının çatısı, biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, çatının çöktüğü sırada 2 işçinin son anda kaçarak kurtulduğu anlar yer aldı.
Gıyasettin TETİK-Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel