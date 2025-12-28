Haberler

Dini nikahla yaşadığı kadını boğup, cesedini araziye gömdü
Diyarbakır'da cezaevinden yeni tahliye olan Okay Gür, dini nikahla yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı boğarak öldürdü ve cesedini araziye gömdü. Olayın ardından Gür, jandarma tarafından gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da bir süre önce cezaevinden tahliye olan Okay Gür (38), dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı (28) boğdu. Cesedi araziye gömdüğü tespit edilen Gür, gözaltına alındı.

Olay, dün Sur ilçesi Beybulak Mahallesi Sarıkaş mezrasında meydana geldi. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye edilen Okay Gür, dini nikahla birlikte yaşadığı Rojda Yakışıklı'yı bilinmeyen nedenle boğdu. Gür, daha sonra Yakışıklı'nın cansız bedenini mezraya yaklaşık 4 kilometre mesafedeki boş araziye götürüp, gömdü.

Rojda Yakışıklı'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, Yakışıklı'nın öldürüldüğü tespit edildi. Cinayet şüphelisi Okay Gür yakalanarak gözaltına alındı. Yakışıklı'nın cansız bedeni, araziden çıkarılarak otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Okay Gür'ün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

