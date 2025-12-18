Haberler

Diyarbakır'da Cimer Personeline "Vatandaşla Etkili İletişim ve Süreç Yönetimi" Eğitimi

Diyarbakır'da, CİMER sisteminin etkinliğini arttırmak amacıyla başlayan eğitim programında, vatandaşla etkili iletişim ve süreç yönetimi gibi konulara odaklanıldı. Vali Yardımcısı ve CİMER Bölge Müdürü, eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Haber: Mehmet Mucahit CEYLAN

(DİYARBAKIR) – Diyarbakır'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminin etkinliğinin artırılması amacıyla kurumlarda görevli CİMER personeline yönelik "CİMER uygulamaları, vatandaşla etkili iletişim ve süreç yönetimi eğitimi" başladı.

Diyarbakır Öğretmenevi Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programına, Diyarbakır Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişçioğlu'nun yanı sıra kentteki tüm kamu ve kuruluşların CİMER birim sorumluları katıldı.

"Eğitim programının sahada somut karşılık bulacağına inanıyoruz"

Açılışta konuşan Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, vatandaşların bilgiye erişimi konusunda yaşanan sorunlara dikkat çekerek, bu alanda farkındalık oluşturmak ve çözüm üretmek amacıyla eğitimin hayata geçirildiğini söyledi. Özyüksel, "Vatandaşımızın bilgiye ulaşmasını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını artırmak temel hedefimizdir. Bu amaçla başlatılan eğitim programının sahada somut karşılık bulacağına inanıyoruz" dedi.

Eğitimin düzenlenme sürecinde Diyarbakır Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'nün yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirten Özyüksel, CİMER personelinin göstereceği gayretin sürecin başarısında belirleyici olacağını vurguladı.

"CİMER'in kuruluş amacı, devlet ile vatandaş arasında bütünleşmeyi sağlamaktır"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Diyarbakır Bölge Müdürü Fikret Dişçioğlu ise CİMER'in devlet ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini ifade etti. Dişçioğlu, "CİMER'in kuruluş amaçlarından biri, devlet ile vatandaş arasında bütünleşmeyi sağlamaktır. Bu eğitimi de bu köprüyü daha güçlü ve daha nitelikli hale getirmek amacıyla düzenledik" diye konuştu.

Eğitim programının yalnızca CİMER uygulamalarıyla sınırlı olmadığını belirten Dişçioğlu, resmi yazışma kuralları, sosyal medya kullanımı, protokol kuralları ve dezenformasyonla mücadele gibi başlıklara da yer verildiğini kaydetti. Günümüzde bilgi kirliliğinin ciddi bir sorun haline geldiğine dikkat çeken Dişçioğlu, kurumsal düzeyde doğru ve teyitli bilginin öneminin her geçen gün arttığını ifade etti.

İki gün sürecek eğitim programı kapsamında, CİMER personelinin başvuru süreçlerinde standartların güçlendirilmesi, vatandaşla iletişimde etkinliğin artırılması ve kamu hizmetlerinde verimliliğin yükseltilmesi hedefleniyor.

Haberler.com
