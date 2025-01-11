Diyarbakır'da Çiftçi Kurtlarla Göz Göze Geldi
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, tarlada gezerken karşılaştığı kurtları cep telefonuyla görüntüledi. Görüntülerde kurtların toprağı kazdığı anlar yer aldı.
Diyarbakır'da tarlada gezen çiftçi kurtları böyle görüntüledi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tarlada gezen çiftçi, kurtlarla göze göze geldiği anları cep telefonuyla çekti.
Çınar ilçesi Belenli Mahallesi'nde çiftçi Azad Abiş, dün akşam traktörle tarlada gezdiği sırada 2 kurtla göz göze geldi. Abiş, o sırada kaçmak yerine kurtları cep telefonuyla çekti. Görüntüde, kurtların tarlada toprağı patileriyle kazdığı görüntülendi.