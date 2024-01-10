Diyarbakır'da cezaevi ring aracı şarampole devrildi: 23 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır-Silvan kara yolunda meydana geldi. İstanbul Maltepe Cezaevi'nden Bitlis Cezaevi'ne mahkumları sevk eden 34 JF 0656 plakalı cezaevi ring aracı, kırsal Yayıklı Mahallesi mevkisinde, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Araçtaki 12'si askeri personel, 11'i mahkum toplam 23 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi. Bazı yaralılar ise olay yerine sevk edilen ambulans helikopterle Diyarbakır'daki hastanelere götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel