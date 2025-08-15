Diyarbakır'da Ceza İnfaz Kurumları Toplantısı Düzenlendi

Güncelleme:
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk'in talimatıyla, ceza infaz kurumlarının yönetimi ve sağlık hizmetleri gibi konuların ele alındığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda, ceza infaz kurumlarının yönetim, dış koruma, hükümlü ve tutukluların sevk ve nakilleri ile sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin mevcut uygulamalar ele alındı.

Toplantıya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcı Vekili Özgür Celbek, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk, ceza infaz kurumlarından sorumlu cumhuriyet savcıları, sağlık heyeti, Jandarma Tabur Komutanlığı yetkilileri ile ceza infaz kurumu müdürleri katıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
