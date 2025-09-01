Diyarbakır'da Cesur Esnaf, Çocuk Kaçırmaya Çalışan Şüpheliyi Engelledi

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Başkanı Alican Ebedinoğlu, bir çocuğu zorla götürmeye çalışan şüpheliyi engelleyen esnaf Ahmet Arslan'a plaket verdi.

Ebedinoğlu, yönetim kurulu üyeleriyle merkez Yenişehir ilçesi Lise 1. Sokak'ta 27 Ağustos'ta 9 yaşındaki erkek çocuğunu zorla götürmeye çalışan şüpheliyi engelleyen esnaf Ahmet Arslan'ı iş yerinde ziyaret etti.

Esnaf Arslan'ın büyük bir cesaret ve özveriyle olaya müdahale ettiğini kaydeden Ebedinoğlu, Arslan'a teşekkür etti.

Ebedinoğlu, "Hem esnaf sanatkarlar teşkilatımıza hem de vatandaşlarımıza sesleniyoruz. Bu tür olaylarda duyarsız kalmayalım lütfen. Anında müdahale edelim." dedi.

Arslan da ziyarette duyduğu memnuniyeti dile getirerek "Çocuklar bizim geleceğimizdir. Geleceğimize sahip çıkmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Daha sonra Ebedinoğlu, Arslan'a plaket verdi.

Olay

Yenişehir ilçesinde Lise 1. Sokak'ta esnaf Ahmet Arslan (42) iş yerinin önünde oturduğu sırada ara sokaktan çıkan şüphelinin 9 yaşındaki erkek çocuğunu çekiştirerek ve ağzını kapatmaya çalışarak zorla götürmeye çalıştığını fark etmiş, Arslan'ın sözlü müdahalesiyle çocuk, şüphelinin elinden kurtularak, olay yerinden uzaklaşmıştı. Şüpheliye çocuğa neden böyle davrandığını sorması üzerine Arslan ile şüpheli arasında arbede yaşanmış, arbedenin ardından şüpheli olay yerinden kaçmış, Arslan'ın iki parmağı incinmişti. Olayı öğrenen aile üyeleri, polise giderek şikayetçi olduktan sonra Arslan'a teşekkür ziyaretinde bulunmuştu.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli G.K. (28) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.