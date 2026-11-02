Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesindeki ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Valilik açıklamasına göre şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.
Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli yakalandı.
Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA