Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı JASAT koordinesindeki ilçe jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Valilik açıklamasına göre şüpheliler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda çeşitli suçlardan aranan 87 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
Bu haber 25 sitede yayınlandı.
Kraliyet ailesinde şemsiye krizi! Charles'ı yağmurda bıraktı

Kraliyet ailesinde görülmemiş olay
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir

DEM Parti'den kritik karar! İBB el değiştirebilir
17 yılın en sert düşüşünü yaşamıştı! Altında işler değişti

Altın fiyatlarında beklenmedik hareket! Her şey bir anda değişti
Kağıthane'de alkollü sürücü dehşeti! Kendisine tepki gösteren mahallelinin üzerine aracını sürdü

Mahallelinin üzerine aracını sürdü! Alkol testi sonucu şoke etti
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe'ye bir kötü haber daha
ABD'de özel jet yerleşim bölgesine düştü! 9 kişi hayatını kaybetti

Özel jet şehrin göbeğine füze gibi düştü! 9 kişi hayatını kaybetti
Polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı

Başkentte polise bıçakla saldırdı! Sonrası film sahnelerini aratmadı
Biri bu işe dur desin! TikTok'taki görüntüler pes dedirtti

Biri bu işe dur desin!