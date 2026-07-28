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Diyarbakır'da Aranan 137 Zanlı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı

Diyarbakır'da Aranan 137 Zanlı Jandarma Operasyonuyla Yakalandı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yağma, kasten öldürme ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan aranan 137 kişi yakalandı. Şüpheliler adli işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DİYARBAKIR) - Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 137 zanlı, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlar sonucu yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın, suçların önlenmesi ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları kapsamında Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıklarınca operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, "yağma", "kasten öldürme", "hırsızlık" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" gibi suçlardan aranan 137 kişi yakalandı.

Yakalanan şüpheliler adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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