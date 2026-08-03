Haberler

Diyarbakır'da Aranan 110 Şüpheli Yakalandı

Diyarbakır'da Aranan 110 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'da JASAT ve ilçe jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, aralarında yağma, kasten öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından aranan 110 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 110 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince, arananların yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, aralarında haklarında "gece vakti, yol kesmek suretiyle ya da konut veya iş yerinde yağma", "kasten öldürme", "bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", "hırsızlık" ve "birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından arananların da bulunduğu 110 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere

Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik

Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı

Aylar önce kimse tanımıyordu şimdi millet onun için birbirini eziyor
Ermenistan meclisinde siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'

Mecliste siyaset değil Türk mutfağı konuşundu: Gündem 'Adana kebabı'
Hamburg'un forma tanıtımındaki kadın olay oldu

Viral olan video! Herkes bu kadını konuşuyor
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketle dillere düştü!

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'na kızından duygusal mesaj

Tutuklanan Erdal Beşikçioğlu'nun kızından mesaj var