Diyarbakır'da çaya giren amca çocukları hayatını kaybetti
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde serinlemek için çaya giren amca çocukları akıntı nedeniyle bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaşları 9 ve 14 olan iki çocuğu çaydan çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı. Çocuklar, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde serinlemek için çaya giren amca çocukları 9 yaşındaki Enes ve 14 yaşındaki Mehmet Hüseyin Oruç, hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesine bağlı kırsal Ambar Mahallesi'nde meydana geldi. Serinlemek için mahalledeki Ambar Çayı'na giren amca çocukları Enes ve Mehmet Hüseyin Oruç, akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Çevredekiler, durumu fark edip çocukları sudan çıkararak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.
HASTANEDE HAYATLARINI KAYBETTİLER
İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Enes ve Mehmet Hüseyin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Kocaköy Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kuzenlerin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.