Diyarbakır'da 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' yapıldı

DİYARBAKIR'da Dünya Kudüs Haftası nedeniyle 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' düzenlendi.

Dünya Kudüs Haftası nedeniyle Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca 'Aksa Ümmetin Tufanı' temasıyla 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları ile dövizler taşıyarak, Dünya Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Parkı alanına doğru yürüdü. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Menaf Adıyaman, "Ümmetin izzet ve özgürlük davası, ümmetin uyanış ve diriliş davası olan Kudüs davası; her geçen gün ümmet evlatlarının yüreğinde büyük bir sevdaya dönüşmektedir. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan milyonlarca Müslümanın kalbi, Kudüs aşkıyla çarpmaktadır. Kudüs davası, ümmeti birleştiriyor; ümmeti kendine getiriyor. Kudüs davası, ümmetin onur ve özgürlük davası olmayı sürdürüyor. Ümmetin evlatları Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacakları günün özlemiyle kavruluyor" dedi.