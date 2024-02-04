Üye Girişi
Haberler

Diyarbakır'da 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Diyarbakır'da Dünya Kudüs Haftası nedeniyle Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 'Aksa Ümmetin Tufanı' temasıyla 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları ile dövizler taşıyarak 15 Temmuz Şehitler Parkı alanına doğru yürüdü. Yürüyüş sonrası yapılan açıklamada, Kudüs davasının ümmeti birleştirdiği ve özgürlük davası olduğu vurgulandı.

DİYARBAKIR'da Dünya Kudüs Haftası nedeniyle 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' düzenlendi.

Dünya Kudüs Haftası nedeniyle Peygamber Sevdalıları Vakfı'nca 'Aksa Ümmetin Tufanı' temasıyla 'Büyük Kudüs Yürüyüşü' düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar, ellerinde Filistin ve Kelime-i Tevhid bayrakları ile dövizler taşıyarak, Dünya Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Parkı alanına doğru yürüdü. Yürüyüş sonrası açıklama yapan Peygamber Sevdalıları Vakfı Sözcüsü Menaf Adıyaman, "Ümmetin izzet ve özgürlük davası, ümmetin uyanış ve diriliş davası olan Kudüs davası; her geçen gün ümmet evlatlarının yüreğinde büyük bir sevdaya dönüşmektedir. Dünyanın dört bir tarafında yaşayan milyonlarca Müslümanın kalbi, Kudüs aşkıyla çarpmaktadır. Kudüs davası, ümmeti birleştiriyor; ümmeti kendine getiriyor. Kudüs davası, ümmetin onur ve özgürlük davası olmayı sürdürüyor. Ümmetin evlatları Kudüs'ü ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı özgürlüğüne kavuşturacakları günün özlemiyle kavruluyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Filistin Dünya Kudüs İnsan Hakları Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kurtlar Vadisi Kaos fragman 2024! Kurtlar Vadisi Kaos fragmanı yayınlandı mı, nerede yayınlanacak? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 4 Şubat Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi?
title