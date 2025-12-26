Haberler

Diyarbakır'da boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir binada boş bir dairede 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cesedi bulundu. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir binadaki boş dairede kadın cesedi bulunmasına ilişkin soruşturmada 1 şüpheli gözaltına alındı.

Fabrika Mahallesi'nde bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş dairede dün çöp poşetinin içerisinde 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'un cesedinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, bina görevlisi olduğu öğrenilen S.K. (27) gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde dün bir sitede bulunan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, evdeki bir odada çöp poşetinin içerisinde kadın cesedi olduğunu görmüş, cesedin 18 yaşındaki Sümeyye Durgun'a ait olduğu belirlenmişti.

Eşinin, önceki gün Sümeyye Durgun ile ilgili güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunduğu öğrenilmişti.

Kaynak: AA / Aydın Arık - Güncel
