Diyarbakır'da Bölgesel Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Toplantısı Yapıldı

Ak Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı koordinasyonunda Diyarbakır'da "Bölgesel Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ak Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamada, AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, AK Parti Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Resul Kurt, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Sait Yaz, İl Başkanı Ömer İler, genel merkez kadın ve gençlik kollarının temsilcileri ile Diyarbakır, Adıyaman, Batman, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa ve Şırnak'tan partinin il ana kademe, kadın kolları ile gençlik kollarının sivil toplum ve halkla ilişkiler başkanlıklarının katıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda, saha çalışmaları, teşkilat yapılarında koordinasyonun artırılması, sivil toplumla ilişkilerde izlenecek yol haritası ve yerel düzeyde vatandaşla temasın güçlendirilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Katılımcılar arasında bilgi ve tecrübe paylaşımı yapılırken, önümüzdeki döneme dair ortak hedef ve projeler üzerinde görüş birliğine varıldı. AK Parti'nin sivil toplumla kurduğu gönül köprüsünü daha da güçlendirmeyi amaçlayan bu tür bölgesel toplantıların farklı illerde devam edecek."