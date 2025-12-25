Haberler

Diyarbakır'da kadın, evinde çöp poşeti içinde ölü bulundu

Diyarbakır'da kadın, evinde çöp poşeti içinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir binanın 8. katında, ismi henüz belirlenemeyen bir kadın çöp poşeti içerisinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki dairede bir kadın, çöp poşeti içerisinde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir site içerisindeki binada meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen kadından haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin kapısını açan ekipler, kadını çöp poşeti içerisinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından kadının cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Barış Terkoğlu, adli kontrol şartıyla serbest

"Kütüphane" ile ilgili iddiası ortalığı karıştıran gazeteci için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
İrfan Can Eğribayat'a bomba talip

İrfan Can'a bomba talip
Adnan Oktar'ın eski villası Rus Oligark'ın restorasyonundan geçti! İşte son hali

Adnan Oktar'ın eski villası restorasyondan geçti! İşte son hali
Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı

Site inşaatında topraktan çıkanları görenler gözlerine inanamadı
Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıran paylaşım

Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Hindistan'da katliam gibi kaza, 9 ölü 21 yaralı

Katliam gibi kazada can kaybı korkunç boyutlarda
Yürek ısıtan anlar! Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı

Çöpten bulduğu müzik aletini bir anda çalmaya başladı