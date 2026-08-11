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Diyarbakır'da Park Halindeki Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Diyarbakır'da Park Halindeki Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirildi: 3 Gözaltı
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Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde, kalabalık grup arasında kavga ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki bir araçta yaptıkları aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör ve 203 fişek ele geçirdi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç. gözaltına alındı; şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada silah ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.

Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
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