Diyarbakır'da Park Halindeki Araçta Silah ve Fişek Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde park halindeki bir araçta yapılan aramada silah ve fişek ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşıma göre, dün "kalabalık grup arasında kavga" ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Bölgede park halindeki bir araçta yapılan aramada 2 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 4 şarjör, 203 fişek ele geçirildi.

Ekipler olayla bağlantısı tespit edilen Ş.Ç, N.Ç. ve M.S.Ç'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA