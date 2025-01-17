Üye Girişi
Haberler
Tutuklanan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı

Rıza Akpolat görevden uzaklaştırıldı
Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyükleri heybede

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler
Özgür Özel: Savaş ilanını görüyor ve kabul ediyoruz

"Bu bir savaş ilanıdır"
İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı

İsrail Savaş Kabinesi ateşkesi onayladı

Diyarbakır'da Bedensel Engelliye Asansör Desteği

Diyarbakır'da Bedensel Engelliye Asansör Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eğil ilçesinde bedensel engelli Ahmet Günay için belediye tarafından evine asansör yaptırıldı. 3 yıl önce felç geçiren Günay, asansör sayesinde evine rahatça girebiliyor.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bedensel engelli 56 yaşındaki Ahmet Günay'ın evine belediye tarafından asansör yaptırıldı.

İlçenin yaklaşık 200 haneli kırsal Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan Günay, şeker hastalığı nedeniyle 3 yıl önce felç geçirdi.

Yaşamını bedensel engelli olarak sürdüren ve tekerlekli sandalye evine girmekte zorlanan Günay için ailesi Eğil Belediyesine başvurarak asansör talebinde bulundu.

Eğil Belediyesi Başkanı Fırat Seydaoğlu'nun talimatıyla yapılan incelemenin ardından Günay'ın rahat şekilde girip çıkabilmesi için müstakil evine asansör yaptırıldı.

Başkan Seydaoğlu, AA muhabirine, Günay'ın bedensel engelinin yanı sıra aynı zamanda kısmen görme engelinin de bulunduğunu, evine asansör yapımı için ailesinin müracaatta bulunduğunu hatırlattı.

İnceleme sonucunda Günay'ın müstakil evine asansörlü vinç yapılması halinde evine rahat girip çıkacağının belirlendiğini aktaran Seydaoğlu, "Biz de Ahmet amcamıza yük asansörü yaptık. Ahmet amcamız bu sayede çok rahat bir şekilde evine girip çıkabiliyor. Ev halkı da bu sayede rahatlamış oldu. Evi ziyaret ettiğimizde çok memnundular, hayır dualarını aldık." dedi.

Seydaoğlu, belediye olarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Günay'ın eşi 45 yaşındaki Azize Günay ise eşinin birçok rahatsızlığı bulunduğunu, 3 yıl önce de geçirdiği felç sonucu bedensel engelli olduğunu söyledi.

Günay, "Eve asansör yapılması için belediyeye başvurduk. Çok şükür gelip asansör yaptılar. Başkanımızdan Allah razı olsun, eşim şimdi asansöre binip aşağıya inebiliyor. Asansör işimize çok yaradı." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
img

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
img

Narin davasında mahkemeden itirafçı Nevzat'a soğuk duş
img

Gülcan Arslan'dan cesur pozlar!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı'ndan Suriye'nin gümrük vergisi kararına ilişkin açıklama

Suriye'nin gümrük kararı sonrası bakanlık ilk adımı attı
Şam'da ikinci el eşya satış yasağı kalktı! Ucuzluk vatandaşları şaşkına çevirdi

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın doğum yardımı için çok konuşulacak yorum

Binali Yıldırım'dan Erdoğan'ın açıkladığı doğum yardımına olay yorum
Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti

Bankalardan sürpriz ATM kararı! Limitler değişti
Fenerbahçe'den ayrılan yıldız futbolcuyu Acun Ilıcalı anında kaptı

Fenerbahçe'den ayrılan yıldızı anında kaptı
Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Akın akın koştular! Geceliği kişi başı 16 bin 500 TL

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.