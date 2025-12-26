Diyarbakır'da bebeğinin ölümüne neden olan anne akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bebeğini 4. kattan atarak ölümüne sebep olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan anne, akıl sağlığı tespiti için Elazığ'a sevk edildi.

Fırat Mahallesi 477. Sokak'ta 7 katlı bir binanın 4. katında yaşayan N.E'nin dün pencereden attığı 3 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan N.E'nin psikolojik sorunları olduğunun iddia edilmesi üzerine savcılıkça akıl sağlığının tespit edilmesine karar verildi.

N.E, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi'ne gönderildi.