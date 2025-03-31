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Diyarbakır'da Bayramda Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Diyarbakır'da Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde etkili olan sağanak yağmur, ulaşımı aksatırken vatandaşların günlük yaşamını zorlaştırdı. Yoğun yağış nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu ve yol kenarlarında biriken sular, yaya geçişlerini engelledi.

Diyarbakır'da sağanak yağış

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde etkili olan sağanak yağmur, hem ulaşımı aksatırken hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun yağış nedeniyle kent merkezinde trafik yoğunluğu yaşanırken, yol kenarlarında biriken sular yayaların hareket kabiliyetini kısıtladı. Vatandaşlar, şemsiyelerle zorlukla ilerlemeye çalışırken, bazıları yağmurdan korunmak için apartman girişlerine ve işletmelerin şemsiyelerinin altına sığınmak zorunda kaldı.

Özellikle ana caddelerdeki su birikintileri, yaya geçişlerini engelleyerek bayram ziyaretlerini aksattı.

Diyarbakır'da Bayramda Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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