Domuz sürüsü baraj gölünde yüzerek karşıya geçti

Diyarbakır'da bir balıkçı, Kralkızı Barajı'nda yüzerek karşı kıyıya geçen domuz sürüsünü cep telefonuyla görüntüledi. Domuzların su içinde düzenli bir şekilde ilerleyişi dikkat çekti.

DİYARBAKIR'da bir balıkçı, baraj sularında yüzerek karşı kıyıya geçen domuz sürüsünü cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Olay, dün öğle saatlerinde Kralkızı Barajı Gölü'nde meydana geldi. Teknesiyle balık avlayan balıkçı, su yüzeyinde hareketlilik olduğunu fark etti. Yaklaştığında çok sayıda domuzun baraj sularında yüzdüğünü gördü. Bir süre sürüyü izleyen balıkçı, ardından teknesiyle sürünün etrafında dolaşarak cep telefonu kamerasıyla kayıt aldı. Görüntülerde, domuz sürüsünün suyun içinde düzenli şekilde ilerleyerek karşı kıyıya doğru yöneldiği yer aldı.

Haber- Kamera: Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
