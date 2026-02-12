Haberler

Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı yapıldı

Diyarbakır Valiliği tarafından gerçekleştirilen toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında 2025 yılı çalışmaları değerlendirildi ve 2026 planlamaları yapıldı. Vali Zorluoğlu, önleyici faaliyetlerin önemine vurgu yaptı.

Diyarbakır'da "Bağımlılıkla Mücadele" toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilikte gerçekleştirilen toplantıya, Vali Murat Zorluoğlu, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Tarık Hekimoğlu, Vali Yardımcısı Muhammet Özyüksel, İl Sağlık Müdürü Emre Asiltürk ile ilgili kamu kurumlarının müdürleri ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında 2025 yılı çalışmaları değerlendirilirken, 2026'ya ilişkin planlamalar, kurumlar arası eşgüdümün güçlendirilmesi, sağlık, eğitim, güvenlik, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarının sahadaki faaliyetleri ile okul çevrelerinde çevresel risklerin azaltılması ele alındı.

Burada konuşan Vali Zorluoğlu, mücadelenin merkezine önlemeyi koyduklarını belirtti.

Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Önleyici faaliyetler bu işin en önemli kısmı. Bir gencimizi, bir çocuğumuzu riskle karşılaşmadan önce koruyabildiğimiz her adım hem aileyi hem okulu hem de toplumu güçlendirir. Bu nedenle 2026 döneminde sahaya dokunan, aileyi ve eğitim ortamlarını içine alan koruyucu çalışmaları büyütmek, kurumlarımızın aynı hedefte ve aynı koordinasyonla hareket etmesini sağlamak önceliğimizdir."

Konuşmanın ardından İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Damla Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Zülfü Özkan, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde görevli Sosyal Hizmet Uzmanı Berfin Kübra Ayyıldız ve Yeşilay Diyarbakır Şube Başkanı İhsan Aslan tarafından bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında sunumlar yapıldı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
