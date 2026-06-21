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Tartıştığı babasını öldüren şüpheli gözaltında

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Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla öldüren M.D., üzüm bağında yakalanarak gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde, tartıştığı babası Nesih Deniz'i (63) tabancayla öldüren M.D. (34), gözaltına alındı.

Olay, dün akşam, Çınar ilçesi kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde meydana geldi. Nesih Deniz ve oğlu M.D. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyüdü. M.D., tabancayla ateş ederek babasını ağır yaraladı. İhbarla adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Nesih Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Deniz'in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayın ardından kaçan M.D., mahalledeki üzüm bağında yakalanıp gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Seyfettin EKEN-Hüseyin iÇLİ/ÇINAR, (Diyarbakır),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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