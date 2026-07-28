Diyarbakır'da Fırat Bulvarı'nda 950 Metrelik Asfalt Çalışması

Diyarbakır'da altyapı ve üstyapı çalışmaları kapsamında asfalt çalışması sürüyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Fırat Bulvarı'nda yürütülen çalışmalarının ikinci etabı kapsamında, Selahattin Eyyubi Bulvarı ile Kayapınar Caddesi arasındaki yaklaşık 950 metre uzunluğundaki kesimde zemin iyileştirme imalatları ve dolgu çalışmalarının ardından güzergahta asfalt serim çalışmalarına başlandı.

Cadde estetiğini artırmaya yönelik çalışmalar kapsamında ilk etap güzergahında kaldırım düzenleme, dekoratif aydınlatma ve peyzaj imalatları eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Fırat Bulvarı'nda yürütülen çalışmalarla ulaşım güvenliğinin artırılması, trafik akışının iyileştirilmesi ve yaya erişilebilirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA