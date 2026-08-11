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Diyarbakır'da kadın cinayetinde 2 tutuklama

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Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde boş arazide kadın cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınlarında arazide cesedi bulunan Gülistan K'nin (31) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan L.A. ve A.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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