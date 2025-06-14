Diyarbakır'da Apartmanda Yangın, 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Diyarbakır'da Apartmanda Yangın, 8 Kişi Hastaneye Kaldırıldı
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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki 6 katlı bir apartmanda çıkan yangında 8 kişi dumandan etkilenerek hastaneye sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

Barış Mahallesi Çölgüzeli TOKİ konutlarındaki 6 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bina sakinleri binadan tahliye edilirken yangın, ekiplerin müdahalesiyle dairelere sıçramadan söndürüldü.

Dumandan etkilenen 8 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yasin Ergin - Güncel
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