Diyarbakır'da ANKA Çocuk Destek Programı 3.0 Uygulayıcı Eğitimleri başladı

Diyarbakır'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen ANKA Çocuk Destek Programı 3.0 Uygulayıcı Eğitimleri, Dicle Üniversitesi'nde başladı. Eğitim, çocukların bireysel gelişimini desteklemek ve toplumsal uyumlarını artırmayı hedefliyor.

Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi Orhan Asena Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programının açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat, eğitim programına Diyarbakır, Şırnak, Batman, Mardin ve Siirt'ten yaklaşık 70 meslek elamanın katıldığını söyledi.

Programın temel amacının çocukların bireysel gelişimini desteklemek, becerilerini geliştirmek ve toplumsal uyumunu arttırmak olduğunu belirten Polat, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde arkadaşlarımız özveriyle çalışıyor. Temel hedefimiz vatandaşın memnuniyeti, çocukların, engellilerin, yaşlıların refah düzeyini arttırmak." dedi.

Açılış konuşmasının ardından ANKA Genel Koordinatörü Hakan Keçe, sunum yaptı.

Eğitim programı 16 Nisan'a kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
