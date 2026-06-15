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Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Seyir halindeki otomobile açılan ateşte başından vurulan kadın hayatını kaybetti
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma sonrası otomobile tabancayla ateş açıldı. Başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybederken, sürücü yaralandı. Şüpheliler gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan otomobile tabancayla açılan ateşte başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti. Açılan ateş sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü ise, aracın duvara çarpması ile yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayabaşı Mahallesi Kocasinan Bulvarı'nda geçtiğimiz perşembe günü K. Abdullaeva, F.J. ve S.J. ile S.A. ve E.Ö. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümemesi için K. Abdullaeva, F.J. ve S.J., K.K.'nın kullandığı 38 LK 042 plakalı otomobille olay yerinden ayrıldı. 38 LK 042 plakalı otomobili takip eden S.A. ve E.Ö., seyir halindeyken otomobile tabancayla ateş açtı. Çok sayıda kurşunun isabet ettiği otomobilde bulunan K. Abdullaeva kafasından vurularak ağır yaralanırken, K.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ise duvara çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri başından vurulan K. Abdullaeva'yı ve kaza nedeniyle yaralanan sürücü K.K.'yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Şüpheliler S.A. ve E.Ö., ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. K. Abdullaeva, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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