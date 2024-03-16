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Diyarbakır'da AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat projelerini anlattı

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AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat, ramazan ayı dolayısıyla Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde (GGC) ulusal ve yerel medya temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi. Fırat, projeleri arasında gençlere destek olmak, eğitim hayatlarını kolaylaştırmak, istihdam alanları oluşturmak ve sosyal belediyecilik anlayışını hayata geçirmek olduğunu belirtti.

Diyarbakır'da AK Parti Kayapınar Belediye Başkan adayı Ali Rıza Fırat, projelerini anlattı.

Başkan adayı Fırat, ramazan ayı dolayısıyla Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde (GGC) ulusal ve yerel medya temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

Fırat, burada yaptığı konuşmada, sosyal belediyeciliği hayata geçirmek için çalışma yürüteceğini söyledi.

Gençlerin eğitim hayatında başarılı olmaları için mahallelerde etüt merkezleri, dershaneler gibi yapılar kurarak, öğrencilere destek olacaklarını aktaran Fırat, üniversite öğrencilerine nakdi desteklerde bulunacaklarını bildirdi.

İl dışında üniversite okuyan öğrencilere kira, fatura ve internet gibi temel ihtiyaçlarını belediye tarafından karşılanacağını ifade eden Fırat, şöyle konuştu:

"Saha çalışmalarında öğrencilerin üniversiteden mezun olduktan sonra evlilik ve düğün salonları gibi talepleri oluyor. Bu nedenle belediye olarak ilçenin bazı mahallelerinde düğün salonları kurarak, gençlere destek olmayı düşünüyorum. Evlenen gençlere çeyiz paketi gibi uygulamalarımız da olacak."

Fırat, üniversiteden mezun olan gençlerin iş bulması için belediye bünyesinde oluşturulacak istihdam merkeziyle gençlerin eğilimlerine yönelik yeni alanlar oluşturmak istediğini aktardı.

İlçede istihdam alanları oluşturarak, gençlere destek olmak istediğini kaydeden Fırat, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Her mahallemizde molaevleri ve çalışan ebeveynlerin çocuklarını bırakacağı kreşlerimiz olacak. Vefahane adıyla yaşlılarımızın güzel zaman geçirecekleri mekanlar yapmak istiyorum. Tatil veya misafirlik zamanında belediyede evcil hayvanları misafir edebileceğimiz evcil hayvan oteli düşünüyoruz. Kadınlara yönelik kadın sosyal yaşam merkezi düşünüyoruz. Çocuk köy projesini de çalışmalarımız arasına ekledik. İlçede gençler için spor tesisleri kuracağız. Gelir seviyesi düşük ailelerimize sosyal konut projesiyle destek olabileceğimizi düşünüyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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