Görev yeri değişen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat için veda yemeği

Diyarbakır'da görev yeri değişen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat için düzenlenen veda yemeğinde, kurum kültürü ve samimiyet vurgusu yapıldı.

Diyarbakır'da görev yeri değişen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat için veda yemeği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Polat, kurum kültürünün ancak samimiyet, fedakarlık ve ortak emekle güçlenebileceğini belirtti.

Makamların ve koltukların geçici olduğunu, geride bırakılan en kıymetli şeyin ise erdemli insan olmak olduğunu anlatan Polat, mesai arkadaşlarıyla kurduğu güçlü bağların hayatındaki en kıymetli kazanımlardan biri olduğunu dile getirdi.

Program, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Aydın Arık
