Tabanca ile kovaladığı husumetlisine peş peşe ateş etti; o anlar kamerada

Diyarbakır'da, adliye yakınında husumetli iki akraba arasında çıkan tartışmada, bir kişi belindeki tabancayla husumetlisini kovaladı. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı ve yaralananın olmadığı bildirildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

DİYARBAKIR'da adliye yakınında karşılaştığı husumetlisini kovalayarak tabanca ile peş peşe ateş eden şüpheli, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi yakınında meydana geldi. Husumetli iki akraba aile arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri, belindeki tabancayı çıkararak husumetli olduğu kişiyi kovalamaya başladı. Kovalamacada şüpheli, tabancasını husumetlisine doğru peş peşe ateşledi. O anlar, cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Yaralananın olmadığı olay sonrası şüpheli, bölgeden uzaklaştı. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
